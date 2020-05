Detran desmente boato de que aplicará multa para quem estiver sem máscara em carro ou moto

Uso da máscara em BH será obrigatório apenas em espaços públicos, bem como no transporte público e no comércio (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









De acordo com a Polícia Civil, não há infração deste tipo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não havendo qualquer possibilidade de um agente fazer o auto de infração de trânsito.





Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse nessa terça-feira (5) que a prefeitura estima multar em até R$ 80 as pessoas que não usarem máscara como forma de proteção contra o novo coronavírus. A medida será oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município e começará a valer na semana que vem.





Pessoas que forem flagradas sem máscara em espaços públicos, transporte coletivo e estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte poderão ser multadas. A regra não estará valendo para quem estiver a bordo de carro ou moto.

