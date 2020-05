Profissionais que atuam no combate ao coronavírus terão hospedagem em Contagem

(foto: Prefeitura Municipal de Contagem/Reprodução) atuam na linha de frente de combate ao coronavírus terão hospedagem gratuita em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A medida da prefeitura visa preservar a saúde dos trabalhadores e de seus familiares. Profissionais da saúde quena linha de frente deaoterãogratuita em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A medida da prefeiturapreservar ados trabalhadores e de seus familiares.









A prefeitura do município informa que o serviço será ofertado prioritariamente a profissionais que convivam com pessoas do grupo do risco, ou seja, que morem com pessoas acima de 60 anos, com doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão em tratamento oncológico ou gestantes.





“A ação tem como objetivo reduzir a infecção pelo coronavírus entre os profissionais de saúde e seus familiares uma vez que estas pessoas mantêm suas rotinas profissionais para a população não ficar sem assistência à saúde”, esclarece a prefeitura.





utilizar o serviço devem fazer um cadastro por meio deste validação do pedido. Os interessados emo serviço devem fazer umpor meio deste link e entrar em contato com o coordenador do seu setor parado pedido.