Guardas municipais de Contagem doam sangue à Hemominas

15 integrantes da Guarda Municipal participaram da ação (foto: Guarda Municipal de Contagem/Reprodução)

Guardas municipais de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, doaram sangue para a Fundação Hemominas nesta quinta-feira (23). A ação foi um gesto de solidariedade e conscientização para a população em meio à pandemia.









A chegada do coronavírus desequilibrou os estoques de sangue de Minas Gerais. A Fundação Hemominas já havia informado que houve redução de cerca de 25% do número de doadores em relação ao mesmo período no ano passado.





Nesta quinta-feira (23), os gráficos divulgados pela fundação mostram a situação dos estoques de sangue para cada tipo sanguíneo. O+, O-, B- e AB- estão em estado de alerta.

(foto: Fundação Hemominas/Reprodução)





Diante dessa situação, Leandro Davi, um dos guardas a doar sangue, conta que o momento foi de conscientizar a população. “Serviu de exemplo para as pessoas perceberem como é importante ajudar o próximo. O banco de sangue do Hemominas sofreu uma queda brusca, nos seus estoques, por causa da pandemia do novo coronavírus. Então tive a graça de doar, de participar dessa ação. Estou com a sensação de dever cumprido”, relatou o guarda.