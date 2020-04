Decreto prevê que as pessoas cubram nariz e boca sempre que saírem de casa. (foto: Elias Ramos/Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Com objetivo de conter a propagação do novo coronavírus, a Prefeitura de Contagem decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção para todas a população que sair de casa. Publicada na última sexta-feira (17), a medida entra em vigor nesta quarta-feira (22).

De acordo com o Decreto Municial Nº 1.583, todas as pessoas que saírem de casa devem fazer o uso de máscara, cobrindo boca e nariz em espaços públicos, transportes coletivos e privados (táxis e aplicativos), além de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços.

Segundo a prefeitura, os estabelecimentos autorizados a funcionar, bem como o transporte público da cidade, deverão disponibilizar no mínimo um funcionário para impedir a entrada e permanência de pessoas que não estiverem usando a máscara de forma correta.

Além disso, é de responsabilidade do estabelecimento disponibilizar máscaras descartáveis aos seus clientes e usuários e informar, por meio de cartazes, a forma correta de usar a máscara, bem como o número máximo de pessoas permitido no interior do local.





O decreto entra em vigor dois dias depois da cidade registrar a primeira morte por COVID-19 , na segunda-feira (20). De acordo com a Saúde municipal, a técnina em enfermagem Maria Aparecida de Andrade, de 53 anos, foi diagnosticada com infecção pelo novo coronavírus em 8 de abril. Ela era servidora da Prefeitura de Contagem e do governo estadual, e trabalhava na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Ressaca, vinculada ao Executivo municipal.





Contagem, segundo o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), tem outros 36 casos confirmados.