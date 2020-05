Homens são presos em flagrante por poluição ambiental em BH

Policia Civil também investiga outros pontos de descarte clandestino na Grande BH (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press) descarte irregular de resíduos sólidos, realizada pela Polícia Civil nessa quarta-feira (6), culminou na prisão de três homens. Um deles era proprietário de um “bota-fora” que funcionava no Bairro Pilar, em Belo Horizonte, desde 2018. Uma operação de combate aode resíduos sólidos, realizada pela Polícia Civil nessa quarta-feira (6), culminou nade três homens. Um deles era proprietário de um “” que funcionava no Bairro Pilar, em Belo Horizonte, desde 2018.





09:52 - 07/05/2020 Mulher é morta pouco depois de relatar atrito com companheiro à PM filmar a ação dos suspeitos. Dois homens foram flagrados enquanto tentavam transportar rejeitos para o local clandestino, que tem uma área de aproximadamente cinco mil metros quadrados. Com o apoio da Guarda Civil e da prefeitura do município, os agentes foram até o local e conseguirama ação dos suspeitos. Dois homens foramenquanto tentavam transportarpara o local clandestino, que tem uma área de aproximadamente cinco mil metros quadrados.





Mesmo com as filmagens e a confirmação de testemunhas de que a prática era rotineira no local, os transportadores negaram o crime. Já o dono do terreno — que tem diversas passagens pela polícia por diferentes crimes — se reservou ao direito constitucional de permanecer calado.





Foram encontradas toneladas dos mais diversos tipos de resíduos sólidos no local de descarte clandestino. Um laudo pericial deve detalhar quais foram esses materiais. A princípio, resíduos hospitalares não foram descartados no bota-fora. No entanto, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Luiz Otavio Paulon, os danos provocados ao meio ambiente podem ser irreversíveis, já que a presença de material tóxico foi detectada.





Os dois transportadores foram presos, mas pagaram fiança e foram liberados. Eles vão responder pelo crime de poluição ambiental, com pena de até quatro anos de prisão. As investigações continuam no intuito de localizar outros possíveis transportadores.





O proprietário do bota-fora permanece detido, já que além de responder pelo crime de poluição ambiental, responde por falta de licenciamento ambiental, cujo crime é inafiançável. Se condenado, ele será multado e a pena pode chegar a 4 anos e 6 meses de prisão somados os dois delitos.

