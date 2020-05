Escritora cria suporte para máscaras e doa a hospitais de BH

Não é fácil para umtrabalhar num hospital e passar horas a fio usando máscaras de proteção, como nestes tempos de. Os relatos de desconforto e, sobretudo, ferimentos, levaram a escritora Odete Castro a tentar uma alternativa para aqueles que atuam na área de saúde. "Imaginei ajudar e bolei um suporte para as máscaras. As pessoas ficavam incomodadas. Reclamam que as máscaras machucam a orelha”, conta ela, mentora emdo projeto

O suporte é simples. Consiste numa tira de fita de cerca de 16 centímetros, na qual se prendem dois botões nas extremidades. Ela fica na parte de trás da cabeça. E nos botões são presas as pontas dos elásticos que fixam as máscaras, o que permite modulação. “Isso traz alívio para quem usa”, diz Odete.





A escritora começou a confeccionar os suportes em março. Eles são doados a hospitais. Até o momento, foram entregues 600. Só nesta quarta-feira (6), 150 foram levadas à Santa Casa de Misericórdia da capital mineira. “No começo, eu as fazia de tricô ou crochê. Mas isso demorava muito e os pedidos eram muitos. Por isso passei a fazer com fitas e malha, para poder atender o maior número possível de pedidos”.





Todo o material das máscaras, tiras de pano e botões, vem de doações, que podem ser entregues na Rua Washington, 265, Bairro Sion. Odete é participante também do grupoque distribui lanches para os trabalhadores da saúde em hospitais desde o início da crise da COVID-19.

