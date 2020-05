Parte da ação foi flagrada por câmeras de segurança (foto: Polícia Civil/Divulgação) presos pela Polícia Civil na última quinta-feira (29), suspeitos de assalto à uma residência, no Bairro Grajaú, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Na ocasião, a dupla conseguiu roubar R$ 200 mil em joias, entre outros pertences da família. As informações foram divulgadas pela PC durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (4). Dois irmãos forampela Polícia Civil na última quinta-feira (29), suspeitos deà uma residência, no Bairro Grajaú, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Na ocasião, a dupla conseguiu roubar R$ 200 mil em joias, entre outros pertences da família. As informações foram divulgadas pela PC durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (4).





10:31 - 03/05/2020 PRF apreende 5 toneladas de maconha em carreta-tanque na BR-251 crime ocorreu no dia 5 de fevereiro por volta das 7h40. Os suspeitos, dois irmãos, um de 30 anos e outro de 35, abordaram uma doméstica que trabalha na residência e anunciaram o assalto. Sob ameaça, a mulher foi coagida a entrar no imóvel com os assaltantes. ocorreu no dia 5 de fevereiro por volta das 7h40. Os suspeitos, dois irmãos, um de 30 anos e outro de 35, abordaram uma doméstica que trabalha na residência e anunciaram o. Sob, a mulher foi coagida a entrar no imóvel com os assaltantes.





Já no local, os suspeitos abordaram o morador que estava tomando café, eles amarraram a vítima e em seguida renderam a esposa e duas filhas do casal, uma criança de 8 anos e outra de 10, e começaram a vasculhar a residência procurando joias e dinheiro. Durante a ação, que durou cerca de 30 minutos, a família foi constantemente ameaçada.





De acordo com a Polícia Civil, ambos tinham passagem pelo sistema prisional. Um deles estava com um mandado de prisão em aberto e o outro havia deixado o regime semiaberto recentemente, em cumprimento à recomendação publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, de que presos em regime aberto e semiaberto deveriam seguir para prisão domiciliar, na tentativa de conter o avanço do coronavírus dentro das penitenciárias.





Durante a fuga, o revólver caiu e um disparo acidental acabou ferindo um dos suspeitos, mesmo assim eles conseguiram fugir levando as joias, um telefone celular e cinco relógios.





Por meio das investigações, os agentes conseguiram localizar e prender os suspeitos, além de recuperar parte dos pertences roubados.

