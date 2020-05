Suspeito de tráfico de drogas preso levava vida dupla; acordava às 4h para trabalhar em empresa

De acordo com a PC, as investigações continuam (foto: Polícia Civil/ divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (OPCMG)nesta segunfa-feira um homem, de 42 anos suspeito de ser ona região de limite entre Belo Horizonte e Contagem.O delegado Julio Wilke, chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), explica que a corporação investiga a atuação deque disputam pelo tráfico de drogas na divisa entre Belo Horizonte e Contagem, no, na Grande BH.Com mandado de busca e apreensão, os policiais civis prenderam um dos suspeitos de fazer parte da quadrilha.Chamou a atenção da polícia o fato do suspeito de gerenciar o tráfico trabalhar dee ser preso durante expediente.O suspeito trabalhava comoem uma empresa no ramo de distribuição de alimentos."Ele estava. (...) Ele era o responsável por guardar drogas, munições e armas. Mas, também acordava ás 4 da manhã para trabalhar formalmente", disse Windsor de Mattos Pereira, chefe da Divisão Especializada de Combate ao Narcotráfico."A linha entre o bem e o mau é", acrescenta.Na casa dele, foram apreendidas diversas barras de substância semelhante àA polícia acredita que as armas apreendidas podem ter sido utilizadas em homicídios ocorridos na região.