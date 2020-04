Polícia investiga desaparecimento de motorista de aplicativo

Se alguém souber onde está Alexis, deve entrar em contato pelos telefones: 0800-2828-197, 197 ou 181 (foto: Polícia Civil/ Divulgação)

"A família está completamente devastada." É o que disse uma parente do motoristas de aplicativo, de 35 anos, que está desaparecido. A última vez que falou com a família foi no dia 19 de abril. Ele disse que estava próximo à

De acordo com a família, ele viajou em 24 de março para Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. Ninguém sabe o motivo da viagem.





Mas, ele se habilitou comoem setembro de 2018. "Ele estava fazendo viagens por fora do aplicativo como motorista. Segundo ele, viajava com um senhor e, as vezes, com o filho para vários locais diferentes - com duração de uma semana", contou. O carro dele é umDe acordo com a família, ele tomou uma multa de trânsito no dia 25 em Dourados, no Mato Grosso do Sul.No dia 31 do mesmo mês, a família soube que ele. "Ele pedia carona de Dourados para Uberaba, Uberlândia ou Presidente Prudente. Desde então não temos mais notícias", disse uma familiar."Na última ligação, ele disse que estava bem e que estava na Região do Triângulo mineiro e que o carro tinha dado um problema, mas que já havia consertado e voltaria para BH no dia seguinte. Mas ele ainda não retornou e nem deu mais notícias. O número de celular que ele estava usando para se comunicar - quando ligamos - só dá ocupado ou caixa postal. A família acredita que ele pode ter sido roubado e estava tentando voltar pra casa, mas não quis nos preocupar", acrescentou.Sobre a carona, uma mulher mandou mensagem para ele oferecendo a carona, mas, segundo ela, ele não respondeu.A família conta que Alexis é um homem muito"Ele é muito reservado e sempre foi muito correto. Fez jiu-jitsu durante um tempo e até deu aulas para uma comunidade carente num projeto da Polícia Militar na região do Barreiro. É uma pessoa honesta e muito ligada à família", contou uma das parentes.Ele ée tem dois irmãos."Estamos angustiados e aguardando qualquer informação", disse. Já foi feito o boletim de ocorrência. Se alguém souber onde está Alexis, deve entrar em contato pelos telefones:ou 181."A Polícia Civil de Minas Gerais já gerou o alerta do desaparecimento, iniciou a divulgação da imagem e as investigações. As primeiras informações apontam que o ausente tenha se destinado a Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil do estado também já esta a par e empenhada no caso", informou a corporação por meio de nota.