Polícia Civil recupera 24 toneladas de leite em pó em galpão na Pampulha

(foto: PCMG/Divulgação) 24 toneladas de leite em pó avaliada em R$ 497 mil foi recuperada pela Polícia Civil de Minas Gerais. O roubo ocorreu no município Guimarânia, na Região do Alto Paranaíba. Os policiais apresentaram os resultados da operação nesta sexta-feira (24). Uma carga dede leite em pó avaliada emfoipelade Minas Gerais. O roubo ocorreu no município, na Região do Alto Paranaíba. Os policiais apresentaram os resultados da operação nesta sexta-feira (24).









Na terça-feira (21), equipes da polícia começaram buscas pelo veículo com a carga roubada. O caminhão foi encontrado sem a carga no município de Bom Despacho, Região Oeste de Minas, e um suspeito foi preso.





A partir daí, a Polícia Civil conseguiu localizar toda a carga roubada, nessa quarta-feira (22), em um galpão no Bairro Castelo, na Região da Pampulha.





O delegado César Matoso disse, em coletiva, que trata-se de uma gangue. ”Essa quadrilha faz parte de uma associação criminosa atuante no estado de Minas Gerais nesta prática de crime. A Polícia Civil continua com as investigações para identificar os integrantes desta associação criminosa e os receptadores”, explica.





O caminhão e as 24 toneladas de leite em pó foram devolvidos à vítima.