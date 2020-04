Polícia ainda não tem prazo para finalizar investigação sobre morte de 69 cães na Grande BH

Um dos cães que morreu no abrigo. Autor do crime ainda não foi preso (foto: Reprodução/Facebook)

A Polícia Civil ainda não finalizou a investigação sobre a morte de 69 cães, tudo indica por envenenamento, ocorrida em 15 de março, no Lar Temporário Entre Latidos e Miados, localizado no Bairro Quintas do Jacuba, em Contagem, na Grande BH.

De acordo com a instituição, anão atrapalhou as investigações, mas os trabalhos ainda

O inquérito, conduzido pela 3ª delegacia de Ribeirão das Neves, também na Grande BH, já tem 180 páginas.

O fato aconteceu quando o abrigo mudava de endereço. Dos 73 animais vitimados, 58 morreram sem socorro e 15 chegaram a ser internados. Desses últimos, 11 não resistiram e quatro conseguiram sobreviver.

Segundo a polícia, 21 pessoas já foram ouvidas durante as investigações. Foram realizados exames toxicológicos e 51 corpos foram necropsiados. Os outros 18 corpos já estavam em avançado estágio de decomposição e não passaram pela necropsia.