Mais de 50 cães morrem com suspeita de envenenamento na Grande BH

Um dos cães que morreu no abrigo. Autor do crime ainda não foi preso (foto: Reprodução/Facebook)



Uma tragédia vitimou 59 cães na Região Metropolitana de Belo Horizonte neste domingo (15). A suspeita? Envenenamento. O caso aconteceu no Lar Temporário Entre Latidos e Miados, localizado no Bairro Quintas do Jacuba, em Contagem.









“Estou presente em uma cena de filme de terror. É impressionante como o ser humano é capaz de fazer algo tão cruel. É muito ruim ver os animais que você resgata no dia a dia passar por um sofrimento desse. É muito triste”, afirmou o deputado pelas redes sociais.





Ainda de acordo com a nota da entidade ligada a Osvaldo Lopes, o Hospital Veterinário do Uni-BH, localizado no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte, vai realizar necrópsias nos animais para detectar a causa da morte.





Em seu posicionamento, o deputado também disse que irá “até o fim” para esclarecer o fato e que o responsável pelo crime seja punido.





Procurada, a Polícia Civil informou que instaurou um procedimento para investigar o caso. Já a Polícia Militar informou que não há boletim de ocorrência registrado sobre o fato na corporação. Ninguém foi preso até a publicação desta nota.