Bombeiros capturam pitbulls soltos no Barreiro; cães amedrontam moradores e matam cachorro

(foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

Dois cachorros daforam capturados pelo Corpo de Bombeiros por circularem soltos na manhã deste domingo pelas ruas do Bairro Miramar, na Região do. Um dos cães chegou a invadir um quintal e matar um cachorro.De acordo com o Corpo de Bombeiros, os animais estavam muito agressivos e havia o alto risco de ataque às pessoas que passavam próximo daCom o uso de equipamentos e treinamento, os bombeiros capturaram os pitbulls e os conduziram ao Centro de Controle de Zoonoses. Não foi possível localizar o responsável pelos cães.