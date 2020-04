Polícia Civil resgata 17 cães vítimas de maus-tratos no Bairro Castelo

Policiais civis resgataram nessa quinta-feira 17 cães de raça que eram maltratados por uma mulher em uma casa no Bairro Castelo, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, a situação já vinha sendo investigada e era conhecida pelos vizinhos, que chegaram a aplaudir os investigadores no momento da operação. A adoção dos animais por outros tutores será avaliada.

Alguns dos animais resgatados pela polícia ontem (foto: Polícia Civil/Divulgação)

“A polícia investiga há quanto tempo os abusos ocorriam e porque eram mantidos no local. A suspeita dos maus-tratos já foi intimada para prestar esclarecimentos na próxima semana”, informou a instituição.Segundo a delegada Carolina Bechelany, da Delegacia Especializada em Investigação de Crime contra a Fauna, a denúncia chegou à Polícia Civil no início do ano. Na época, não só não foi permitida a entrada da polícia na casa quanto a funcionária que trabalha no imóvel não foi autorizada a receber a intimação para entregar à mulher investigada. A delegada contou que ontem os vizinhos da casa saíram às janelas bateram palmas para os policiais.