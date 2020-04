Polícia Civil confirma cenário de espancamento em corpo de criança morta em Montes Claros

Segundo a Polícia Civil, foi neste local que a criança foi agredida até a morte (foto: Policia Civil/divulgação) morte de uma criança de dois anos em Montes Claros, no Norte de Minas, foram concluídas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (24). A mãe da vítima havia sido presa temporariamente no dia 10/04 suspeita de agredir a criança até a morte. As investigações sobre ade uma criança de dois anos em, no, forampelanesta sexta-feira (24). A mãe da vítima havia sidotemporariamente no dia 10/04 suspeita dea criança até a morte.

Em depoimento, a suspeita havia negado o crime alegado que a criança caiu acidentalmente de um banco de madeira no barracão da família, no Bairro Renascença, Região Nordeste de BH. No entanto, o cenário de espancamento em que a criança foi submetida antes de morrer foi confirmado pela Polícia Civil.

Relatos indicam que a mãe batia na criança com socos e golpes de sandália no rosto. Ainda segundo a polícia, a suspeita mostrou insensibilidade e crueldade anormais ao resistir em acompanhar a criança quando foi socorrida, bem como durante os dias em que ficou internada. Após o velório do filho, a mulher foi vista em um bar, na companhia do pai da criança.

O delegado Bruno Rezende explica que o pai e a mãe foram omissos em socorrer a vítima com urgência. " Com a piora do quadro clínico, eles foram orientados a levar com urgência a criança para atendimento médico, entretanto, só acionaram o Samu 24 horas depois, diminuindo a expectativa de sobrevivência da vítima" disse.

A mulher foi indiciada por homicídio triplamente qualificado. O delegado também converteu a prisão temporária em preventiva.