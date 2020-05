Festa no Belvedere durante a madrugada termina na delegacia

(foto: Prédio onde a festa acontecia)

Um homem de 37 anos foi conduzido à Central de Flagrantes do Barreiro na madrugada deste domingo, (3/5), em Belo Horizonte. Ele estava dando uma festa em seu apartamento, na Rua Desembargador Jorge Fontana, bairro Belvedere, Região Centro-Sul da Capital.

A Polícia Militar foi chamada pela vizinhança, que relatou música alta e presença de cinco pessoas no apartamento, desrespeitando as medidas sanitárias estabelecidas durante a pandemia do novo coronavírus.

Segundo sua assessoria de imprensa, a PM chegou ao local às 1h da manhã. Como o suspeito resistiu ao pedido de identificação e à abordagem, foi conduzido pelo militares até a delegacia. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência.

No entendimento do delegado, trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Por isso, ele assinou o termo de compromisso de comparecimento em juízo e foi liberado às 9h.