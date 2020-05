Prefeito de Sete Lagoas está com coronavírus

(foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação)





O prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro (PMN), está internado no município da Região Central de Minas Gerais após ser diagnosticado com COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pela prefeitura por meio de uma nota divulgada neste domingo.









“O prefeito, até então, estava trabalhando sem interrupções, na linha de frente de combate à pandemia, mas tanto ele quanto seus assessores mais próximos estavam cumprindo com as recomendações das autoridades sanitárias de usar máscara, higienizar frequentemente as mãos e manter distância mínima”, diz a nota publicada no portal da prefeitura de Sete Lagoas.





Na madrugada deste domingo, por orientação médica, o prefeito foi internado no Hospital Libertae. “A opção pelo hospital particular foi do médico, como forma de não comprometer leitos do sistema público, uma vez que a recomendação das autoridades é de que pacientes que possuem planos de saúde devem ser encaminhados para a rede suplementar”, diz a nota.

Ainda segundo a prefeitura, Duílio de Castro passa bem e deve cumprir quarentena por 14 dias.