Com curva estabilizada, Minas passa para 89 mortes pela COVID-19

Hospital de Campanha no Expominas atenderá os pacientes da COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)

O número de mortes em Minas pela COVID-19 passou de 88 para 89 nas últimas 24 horas. A morte foi registrada em Paracatu, uma mulher de 40 anos. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram confirmados 2.118 casos no Estado. Seguem em investigação 89 óbitos no Estado, que podem ter sido causados pelo novo coronavírus.

Epicentro da pandemia,também manteve, por dois dias seguidos, o número de mortes, são 20 até o momento. O número de casos na capital subiu para 626. BH é seguida porcom 131 casos confirmados e oito mortes ecom 174 casos confirmados e seis mortes.

Foram confirmados casos da COVID-19 em 175 municípios mineiros. Com a morte confirmada em Paracatu, passa para 47 o número de cidades onde foram registradas mortes pela doença.

PERFIL DOS PACIENTES

A maioria dos óbitos, 81%, concentra-se na faixa etária acima dos 60 anos. A doença levou a morte 72 idosos. No entanto, também acometeu pacientes jovens: 14 adultos com idades entre 40 e 59 anos e três pessoas com idades entre 20 e 39 anos.

O perfil dos óbitos demonstra que há letalidade semelhante entre homens e mulheres, 48 homens morreram em decorrência das complicações da COVID-19. Mulheres foram 41. Os dados indicam também que as pessoas que morreram, em maioria (85%), apresentavam doenças associadas.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





