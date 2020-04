Pai do secretário de Planejamento Otto Levy morre com COVID-19

O secretário de Estado e Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Otto Levy (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)





O pai do secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Otto Levy, está entre as vítimas da COVID-19 no estado. Olto Mariano dos Reis tinha 89 anos e ficou internado por 26 dias lutando contra a doença provocada pelo coronavírus.









O funeral foi realizado na terça-feira somente com a presença da família, conforme os protocolos de segurança recomendados.