Betim, na Região Metropolitana de BH, confirma primeira morte por coronavírus na cidade

Betim, na Grande BH, registrou o primeiro óbito por coronavírus na cidade





A Secretaria de Saúde de Betim informou que o falecimento da idosa ocorreu nesta madrugada. A pasta também ressaltou que a mulher tinha história pregressa de acidente vascular cerebral (AVC) e era portadora de pneumopatia.









Restaurantes e igrejas também estarão abertos com restrição. Os primeiros só poderão funcionar de 10h às 21h, mantendo duas pessoas por mesas. Já os templos religiosos terão que afixar um cartaz na entrada determinando a lotação máxima, que é uma pessoa a cada três metros quadrados. Eles ainda terão que oferecer álcool gel para a higienização das pessoas.





As medidas para as igrejas começarão a valer a partir de segunda-feira (3). Os líderes ainda terão que fazer uma declaração na prefeitura assumindo o compromisso de seguir todas as recomendações.





Comemorações e confraternizações só poderão ser feitas entre familiares, com limite de 10 pessoas. Outra regra fica para os shoppings centers e feiras, que só podem funcionar por até 12 horas por dia, fechando até as 21h.





O estabelecimento que descumprir o decreto poderá ser interditado e multado. Os valores variam de R$ 1.000 a R$ 50.000.

A cidade de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou na noite desta quarta-feira (29) ana cidade. De acordo com a prefeitura municipal, a vítima foi uma, que estava internada no(Centro Materno-infantil) desde o último domingo (26).