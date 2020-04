Isolamento social adia pico da COVID-19 em Minas e achata curva de propagação

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, anunciou nesta quinta-feira em coletiva de imprensa, que ofoi adiado para 27 de maio em Minas. A última previsão era de que a curva atingiria o maior número de casos entre 4 e 5 do próximo mês. A projeção também reduz o número de pessoas com, que passou de 5.500 para 4.200 no ápice da propagação.“Isso mostra de Minas Gerais está de parabéns. Os cidadãos estão conseguindo conservar oe isso vai trazer um benefício para todo o estado”, comemora o secretário, que ainda afirmou que o estado está preparado para o pico.

Leitos

O secretário afirmou que desde janeiro a Secretaria faz o levantamento dos leitos no estado que prevê a área do dimensionamento e estruturação da rede de saúde. Na última semana se deu a segunda fase do plano de contingência ao COVID-19 que demanda que as macrorregiões detalhem quais hospitais serão destinados ao atendimento de suspeitos de coronavírus, direcionem o fluxo de pacientes e informe como cada um deles será acompanhado.





ventilador e de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), estruturação de leitos. Também implantamos o plano de capacidade plena da Fhemig, recrutando e contratando recursos humanos para efetivamente prestar o melhor serviço à população”, sustenta Amaral.



leitos atualmente, mas disse que já chegou a ter 5.900 desocupados. “Cada município tem sua particularidade, prefeitos têm liberdade para buscar hospitais de campanha ou até pedir hotéis para abrigar os doentes”, afirmou.

Máscaras Perguntado sobre bombeiros e policiais militares e civis que têm se submetido à exposição sem máscaras, o secretário não justificou mas disse que a proteção serve para toda a sociedade “Entendemos que o uso de máscara deve ser amplo, para todas as pessoas que puderem”, disse Amaral.

Segundo ele, a população deve dar preferência para máscaras que não são de uso hospitalar para não fazer falta nas unidades de saúde. O secretário não informou qual a capacidade deatualmente, mas disse que já chegou a ter 5.900 desocupados. “Cada município tem sua particularidade,para buscar hospitais de campanha ou até pedir hotéis para abrigar os doentes”, afirmou. “Vamos descrever com muita clareza. Além disso temos programa de estruturação da rede, aquisição dee de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), estruturação de leitos. Também implantamos o plano de capacidade plena da Fhemig, recrutando e contratando recursos humanos para efetivamente prestar o melhor serviço à população”, sustenta Amaral.

Nesta quinta-feira, os casos em investigação ultrapassaram 70 mil no território mineiro, sobrecarregando a conclusão de testes em tempo hábil. Com isso, Carlos Amaral anunciou que a Secretaria de Estado de Saúde conseguiu confirmar o recrutamento de mais umda Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) nesta semana.