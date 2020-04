Unidades de Saúde e entidades de BH e Contagem receberão oito toneladas de álcool

Álcool produzido pela Petronas no Brasil (foto: Divulgação/ Petronas)

Oito toneladas de álcool próprio para limpeza e desinfecção de ambientes começaram a chegar às instituições de saúde e assistência social de Belo Horizonte e Contagem na tarde desta queinta-feira (16). Até o final do mês o produto estará disponível para a Santa Casa de Belo Horizonte, o Hospital Municipal de Contagem e as unidades básicas do município da Grande-BH e o Projeto Novo Céu, que atende pacientes com paralisia cerebral.









O álcool 70º INPM - 77º GL líquido está em processo de produção na fábrica de Contagem da Petronas Lubrificantes Brasil, será entregue em embalagens de 500ml, doadas por parceiros como a Globalpack e Maxcor e com logística da Gat. O produto é comprovadamente eficaz na eliminação de bactérias, fungos e vírus, incluindo o coronavírus, alojado em superfícies de móveis e objetos.