Paciente de COVID-19 deixa o CTI após 21 dias de internação em Divinópolis

Paciente é aplaudido por enfermeiros após superar COVID-19 e ganhar alta de CTI, em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas.

Confira: #coronavirus #COVID19 #coronavirusMG pic.twitter.com/Pj4LQnIrdv %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 16, 2020

Um paciente de 65 anos de Lagoa da Prata, região Centro-Oeste, deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, nesta quarta-feira (15), após se recuperar de sintomas graves da COVID-19. Ele deu entrada no hospital no dia 26 de março, apresentando tosse seca, lesões cutâneas e pneumonia viral e ficou internado por 21 dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI).





SAIBA MAIS 15:29 - 14/04/2020 Família de homem que morreu em Divinópolis nega COVID-19 como causa

20:29 - 13/04/2020 Coronavírus: Prefeitura de Divinópolis declara calamidade pública

19:14 - 11/04/2020 Prefeitura confirma segunda morte por coronavírus em Divinópolis gripe associada a febre. Francisco de Oliveira era hipertenso, diabético e tinha insuficiência cardíaca.



“Decidimos transferi-lo para Divinópolis devido à quantidade de recursos. Ele estava relativamente bem. Quando foi transferindo para o UTI, ele não entendia porque estava indo para lá”, conta o filho. Horas depois da internação, o quadro se agravou.



O filho do paciente, Otaviano Miranda de Oliveira, conta que o pai apresentou sintomas clássicos comoassociada a. Francisco de Oliveira era hipertenso, diabético e tinha insuficiência cardíaca.“Decidimos transferi-lo para Divinópolis devido à quantidade de recursos. Ele estava relativamente bem. Quando foi transferindo para o, ele não entendia porque estava indo para lá”, conta o filho. Horas depois da, o quadro se agravou.

insuficiência renal aguda grave, entrou em choque séptico, sofreu duas arritmias e teve diversas fases de piora”, relembra Oliveira.



(foto: Assessoria/CSSJD)



“Durante essa passagem ele desenvolveuaguda grave, entrou em choque séptico, sofreu duas arritmias e teve diversas fases de piora”, relembra Oliveira.

O filho, que é estudante de medicina, conta que foram dias de pesadelo até a notícia da recuperação. “Primeiro, a gente estava vivendo um pesadelo, sem saber o que estava acontecendo. Nosso pai superforte na UTI. A gente não conseguia ter acesso a ele, até pelos protocolos de segurança, e agora parece que estamos vivendo um sonho, parecia tão distante de acontecer, porque o quadro dele estava grave”, afirma.





Hoje, ele agradece a Deus e fala para as pessoas não perderem a esperança. “O índice provável de mortalidade dele era muito alto pelas comorbidades, por ser hipertenso, diabético e hoje ele está aqui. Então, não perca a esperança. O COVID-19 é, de fato, muito grave para os idosos para as pessoas com comorbidades, mas tenha fé em Deus”.





Francisco continuará o tratamento no hospital. Ele foi transferido para o quarto e ainda não há previsão de alta. A unidade afirmou que está adotando “os mais atualizados protocolos emitidos pelos órgãos de saúde, na tentativa de minimizar os números do coronavírus”.





*Amanda Quintiliano, especial para o EM