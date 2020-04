Fechamento de unidades do UAI em Minas deixa mineiros sem carteira de identidade

Postos das Unidades de Atendimento Integrado (UAI) estão fechados em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/ EM/ D.A. Press) Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) para fazer a carteira de identidade antes das medidas de isolamento social devido ao coronavirus está com dificuldades para retirada do documento. Os cinco postos da Região Metropolitana de Belo Horizonte estão fechados e quem já tinha o RG pronto e não retirou ainda aguarda uma orientação da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), responsável pela gestão desses espaços, para ter a carteira em mãos. No interior, alguns dos 27 postos funcionam parcialmente, obedecendo as recomendações das autoridades sanitárias. Quem buscou as(UAIs) para fazer aantes das medidas de isolamento social devido ao coronavirus está com dificuldades para retirada do documento. Osestão fechados e quem já tinha o RG pronto e não retirou ainda aguarda uma orientação da S, responsável pela gestão desses espaços, para ter a carteira em mãos. No, alguns dosfuncionam parcialmente, obedecendo as recomendações das a









Entre os casos considerados emergenciais, de acordo com Evando Ferreira de Assis, assessor de gabinete do Instituto de Identificação, da Polícia Civil, foi montado um posto para emissão de carteira na hora, mas somente para casos extremos, como necessidade para compra de medicamentos, marcação de consultas e recebimento de benefícios emergenciais durante a pandemia, por exemplo. Evando pede que as pessoas não se dirijam ao posto sem fazer a marcação e confirmação via e-mail e só compareçam com o documento comprobatório da emergência.





Quem tiver a agenda confirmada deverá se dirigir ao local, na rua Juiz de Fora, com máscara protetora, avisa o servidor. O documento poderá ser entregue na hora, para evitar o retorno do requerente, “salvo se houver excesso de demanda”.





A jornalista Maurilena Alves disse que precisou tirar seu FGTS na Caixa Econômica Federal, que exigiu o RG. “Dei falta do documento e tentei, no início de março, o agendamento online, sem sucesso. Então, me dirigi ao UAI do Barreiro, onde finalmente consegui dar entrada na documentação e fui avisada que poderia buscar a identidade em 19 de março. Antes disso, tudo fechou e não consegui falar com mais ninguém na unidade.”





De acordo com Evando Assis, casos como esse terão que esperar uma solução, que deverá vir a Seplag, que é quem coordena o atendimento nas unidades. Consultada, a assessoria de comunicação da secretaria não respondeu.





Em nota, a assessoria de imprensa da Caixa informou além da Carteira de Identidade, também são aceitos como documentos de identificação carteira de habilitação, passaporte, identidade funcional. A partir de 26/03, trabalhadores já realiza saque digital pelo APP FGTS, sem a necessidade de comparecer em uma agência.



Na segunda-feira (13), o atendimento para liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também passou a ser feito em agências para os trabalhadores residentes nos municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Mário Campos, Caeté e Ibirité (MG) que tiveram suas casas atingidas pelas fortes chuvas de janeiro e fevereiro deste ano. O mesmo deverá deve apresentar a documentação (originais e cópias) pelo APP do FGTS ou nas agências da CAIXA localizadas nestes municípios. A documentação será conferida e, não havendo pendências, será informado o dia para efetivar o saque.





APP Saque FGTS

Ao solicitar o saque do FGTS pelo APP, o trabalhador poderá indicar uma conta de qualquer banco para receber os valores, sem nenhum custo. O trabalhador também poderá consultar os valores de seu FGTS já liberados para saque, fazer upload de documentos e acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para o saque.

Serviço

Liberação do saque do FGTS para trabalhadores atingidos pelas fortes chuvas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Mário Campos, Caeté e Ibirité (MG)





Data: Até 22 de abril de 2020





Horário atendimento nas agências CAIXA: de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h.





Local atendimento: APP FGTS ou agências nas cidades envolvidas





O banco manterá a abertura antecipada em uma hora de 1.619 agências, exclusivamente para os atendimentos de clientes de grupo de risco. A lista dessas unidades pode ser consultada no seguinte endereço: www.caixa.gov.br/caixacomvoce/Paginas/default.aspx.





Consulta do saldo do FGTS: