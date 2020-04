Moradores de Nova Lima têm dificuldade para aderir ao uso obrigatório das máscaras

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) máscaras na cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, devido a pandemia do novo coronavírus, a adesão da população foi apenas parcial. No primeiro dia do uso obrigatório dena cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, devido a pandemia do novo coronavírus, a adesão da população foi apenas parcial.





21:28 - 15/04/2020 Profissionais do transporte coletivo de BH e Região Metropolitana começam a receber máscaras sem a proteção. Grávida de seis meses, Ana Carolina Gonzaga, de 18 anos, estava com a máscara abaixada. "Eu tirei porque estava me sufocando", explicou. Foi a Mesma alegação da zeladora Beatriz Cristina Santos Rocha, 45 anos, que estava com o equipamento guardado na bolsa. "Quando o ônibus chegar, eu coloco, mas tiro assim que eu descer", relata. No ponto de ônibus próximo à praça central da cidade, um grupo de amigas espera pelo coletivo. Grávida de seis meses, Ana Carolina Gonzaga, de 18 anos, estava com a máscara abaixada. "Eu tirei porque estava me sufocando", explicou. Foi a Mesma alegação da zeladora Beatriz Cristina Santos Rocha, 45 anos, que estava com o equipamento guardado na bolsa. "Quando o ônibus chegar, eu coloco, mas tiro assim que eu descer", relata.





Perto dali, devidamente mascarado, o técnico em segurança do trabalho aposentado Elisson José dos Santos, 69 anos, acha que falta divulgação da forma correta de usar o equipamento, além de fiscalização. "Um morador de rua dificilmente vai ter noção de como usar e nem dinheiro para comprar", opina.





Rodamos por cerca de uma hora por vários bairros de Nova Lima e não identificamos qualquer fiscalização.





Já os estabelecimentos comerciais, de forma geral, cumprem à risca as determinações do decreto. Em um supermercado no bairro Retiro, Lorena Cristina da Silva Cardeal, 29 anos, controla a entrada e higieniza as mãos dos clientes com álcool. "Começamos ontem, sem máscara não pode entrar", conta a funcionária, que em uma hora precisou barrar a entrada de três clientes sem máscara. A professora Regina Célia Araújo, 57 anos, adentrava o supermercado de máscara e garantiu que era a primeira vez que saía de casa em um mês. "Tenho feito as compras online", conta.





Uma farmácia no mesmo bairro não tinha máscaras disponíveis. De acordo com a farmacêutica Lívia Soares, 36 anos, o produto está em falta há dois meses. "Alguns fornecedores até têm, mas precisa comprar em grande quantidade e a um preço muito alto. Fica impraticável", explica. Como a procura é alta e o momento exige proteção, Lívia autorizou que uma funcionária divulgasse para os clientes da drogaria as máscaras de tecido que está produzindo, vendidas diretamente por R$ 5. A farmacêutica conta que também manteve o preço do álcool gel anterior à pandemia, reduzindo sua margem de lucro.





Em outra drogaria da cidade, pertencente a uma grande rede, também só havia máscaras de tecido, vendidas por R$ 16,90. O preço assustou o aposentado Wellington Rocha Ferreira, 43 anos, que desistiu de comprar. "Estou precisando de máscara só para entrar no banco. Eu sou crente, não acredito que essa doença vai pegar em mim", afirma.





A gerente desta drogaria disse que falta máscaras cirúrgicas há mais de um mês. "Antes, quando só podia ter seis clientes dentro da loja, tava dando fila. Agora, como a loja é bem grande, pode entrar 80 e não tem mais fila", explica. Dentro da drogaria, às filas para o balcão de atendimento, caixa eletrônico e caixa estavam demarcadas a cada dois metros.





Em um agência do banco Itaú, um funcionário estava disponível para organizar a fila, incumbência dos estabelecimentos comerciais, além de dar informações. Havia duas filas formadas, uma para os caixas eletrônicos, está com marcação a cada dois metros no chão, e outra para adentrar a agência, sem qualquer demarcação. A gerente da agência, Aline Oliveira, 36, conta que tem sido difícil organizar os clientes. "No caixa eletrônico entram quatro clientes de cada vez, e, mesmo com terminais sobrando, eles ficam um do lado do outro. Aqui na fila nem sempre eles respeitam a orientação de dar distância e é complicado eu vir aqui toda hora. Também me sinto muito exposta", explica.





Na fila do banco, o pedreiro Michel Willian, 28, garante que não recebeu qualquer informação sobre espaçamento. "Eu estou de máscara e tentando ficar afastado dos outros, mas tá difícil", disse Michel, que na caminhada até o banco observou que a maioria das pessoas estava de máscara.