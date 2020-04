Decreto vai exigir uso de máscaras em Juiz de Fora

População de Juiz de Fora terá que usar máscara em locais públicos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 11/1/17)

O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas (PSDB), presidiu a reunião de formação do “Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19, nesta quarta-feira (15) e anunciou que assinará decreto obrigando o uso de máscaras na cidade da Zona da Mata mineira.De acordo com o prefeito, o comitê contará com integrantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), das Forças Armadas, das polícias Civil e Militar e dos Bombeiros. Também foram convocados representantes da rede hospitalar, da sociedade civil organizada, de entidades da indústria, comércio e serviços.Após a reunião, em coletiva de imprensa, o prefeito, ao lado do reitor da UFJF, Marcus David, ressaltou que o objetivo é unificar as ações e traçar um plano de acordo com o resultado das ações. “Após encontros com vários 'atores' da cidade desde o início da pandemia, sentimos a necessidade de unir essas relações informais e criar esse comitê”, explica o prefeito.Antonio Almas anunciou que o uso de máscaras faz parte de novo decreto a ser redigido nesta quinta-feira, 15. Ele salientou os benefícios do isolamento social, além de esclarecer que as ações estão sendo baseadas na ciência.

Leitos

Boletim

Conforme dados divulgados na coletiva, a taxa de ocupação de UTI nos hospitais públicos e privados na cidade está em 70% – incluindo pacientes com COVID-19 e outras doenças. Dos 37 leitos para tratamento de coronavírus, 16 estão ocupados.Questionado sobre a quantidade de leitos disponíveis, o chefe do Executivo, que também é médico, quis ressaltar que o próprio isolamento levou a uma redução de pacientes hospitalizados. ”O que temos hoje é resultado do que foi feito 15 dias atrás. Hoje, teríamos o dobro de casos confirmados se não fosse o decreto de isolamento social. Os acidentes de trânsito reduziram, as cirurgias eletivas estão suspensas, só aí você tem uma diminuição na demanda por internação”, explica.A assessoria da prefeitura divulgou novo boletim epidemiológico na noite desta quarta-feira. Juiz de Fora contabiliza 1.321 casos suspeitos, 93 casos confirmados, quatro mortes em investigação e dois óbitos.