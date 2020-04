Cemitério de São Sebastião do Paraíso (foto: Prefeitura/Divulgação)

Mais duas mortes por Covid-19 foram confirmadas nesta quinta-feira (16) no Sul de Minas. Os óbitos ocorreram nas cidades de Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso. Chega a 10 o número de mortes já confirmadas por coronavírus na região.





A prefeitura de Poços de Caldas confirmou a primeira morte por COVID-19 na cidade. O paciente, de 67 anos, já estava diagnosticado com a doença e faleceu na manhã de hoje.



Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o idoso foi a terceira pessoa a ser confirmada com coronavírus em Poços de Caldas. Ele apresentou os sintomas após chegar de uma viagem ao Caribe. O exame da Fundação Ezequiel Dias (Funed) deu positivo para o novo coronavírus. A cidade tem outros três casos confirmados.





São Sebastião do Paraíso



A prefeitura de São Sebastião do Paraíso também confirmou a primeira morte por coronavírus. A notícia foi dada pelo prefeito Walker Américo Oliveira numa live transmitida na página oficial da prefeitura nas redes sociais.



A vítima é uma mulher de mais de 70 anos e foi internada no sábado (11) na Santa Casa da cidade. A idosa ficou em isolamento, foi entubada, mas não resistiu e morreu no domingo. Não foram informados mais detalhes sobre a vítima.

Balanço

Até o esta quinta-feira (16), foram confirmadas 10 mortes por COVID-19 no Sul de Minas. São duas em Pouso Alegre; duas em Paraisópolis; uma em Poços de Caldas; uma em Varginha; uma em São Sebastião do Paraíso; uma em Ouro Fino, uma em São Tomás de Aquino; e uma em Extrema.



As mortes confirmadas pelas prefeituras de Extrema, Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso ainda não aparecem no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que aponta 33 óbitos confirmados até esta quinta-feira (16).



Vítima de Extrema tem menos de 50 anos



A vítima de COVID-19 em Extrema faleceu nessa terça-feira (14). A paciente era uma mulher de 48 anos que estava no grupo de risco por causa de doenças preexistentes como obesidade, doença pulmonar crônica e hipertensão arterial, informou nota da prefeitura.



O resultado do exame positivo para COVID-19 tinha saído no dia anterior. A mulher estava no Pronto-Socorro Municipal e apresentou piora do quadro e não resistiu.



* Magson Gomes, especial para o EM