Ortopedista internado em BH com coronavírus pode sair do CTI em breve

(foto: Divulgação/Lifecenter) ortopedista de 72 anos que está internado no Hospital Lifecenter, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, infectado pelo novo coronavírus, vem apresentando melhora gradativa e pode até sair do Centro de Terapia Intensiva (CTI) em breve. O paciente está no centro médico desde o dia 18 de março.









O ortopedista passa constantemente por exames para detectar possíveis sequelas em razão do longo período sedado.





Além do ortopedista, seu filho, de 34 anos, deu entrada na unidade hospitalar infectado pela COVID-19. Ele, no entanto, recebeu alta médica no dia 25 de março, uma semana depois de ser internado.





Entenda





Antes de serem internados, pai e filho – que também é médico – fizeram um cruzeiro marítimo em Miami e, na sequência, estiveram em Campinas, interior de São Paulo, onde participaram da aplicação de uma prova para obtenção do Título de Especialidade em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).





Em 18 de março, os médicos tiveram diagnóstico preliminar de COVID-19 e foram internados.





A assessoria de imprensa do Hospital Lifecenter não divulga boletins médicos oficiais "por conta do sigilo médico/paciente".