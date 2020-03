Médico de BH com coronavírus tem alta do hospital e já está em casa

(foto: Bruno Cunha/Lifecenter)

Teve alta hospitalar no fim da noite dessa terça-feira (24) o médico infectologista que contraiu COVID-19 depois de viajar a Miami, nos Estados Unidos, e Campinas, no interior de São Paulo.





O médico, que tem 32 anos, e o pai, de 74, também médico, foram internados no Hospital Lifecenter na semana passada. A mãe do infectologista, que deu entrada no mesmo hospital há dois dias, também com suspeita da doença, deve ter alta ainda nesta quarta-feira (25).

O infectologista fica agora sob cuidados domiciliares, sem ajuda de aparelhos para respirar mas seguindo o protocolo de tratamento em casa. Ele e o pai tiveram o diagnóstico de coronavírus confirmado e os casos foram notificados pelo hospital às autoridades sanitárias.

Já o pai do infectologista, que é ortopedista, com clínica no mesmo prédio do hospital, segue internado no CTI, em estado delicado de saúde, mas apresentando evolução gradativa.

Entenda

Os dois médicos fizeram um cruzeiro marítimo na região de Miami recentemente e, na sequência, estiveram em Campinas, interior de São Paulo, onde participaram da aplicação de provas para obtenção do Título de Especialidade em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Em 18 de março, os médicos tiveram diagnóstico preliminar de Covid-19 e foram internados.

A assessoria de imprensa do Hospital Lifecenter não divulga boletins médicos oficiais "por conta do sigilo médico/paciente".