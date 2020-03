Coronavírus: pai e filho médicos estão internados em hospital de BH

(foto: Bruno Cunha/Lifecenter)

O Hospital Lifecenter, localizado na Avenida do Contorno, no Bairro Funcionários (Região Centro-Sul de Belo Horizonte), tem dois pacientes em seu Centro de Terapia Intensiva (CTI) diagnosticados, em primeiro exame, ou seja, sem contraprova, com o novo coronavírus. As vítimas são pai e filho e atuam na área da medicina.





Segundo fontes informaram ao Estado de Minas, o homem mais velho está em estado grave com insuficiência respiratória. Ele é ortopedista de uma clínica sediada no complexo hospitalar do Lifecenter.





O estabelecimento até mesmo expediu um comunicado interno suspendendo marcações e cancelando consultas até o próximo dia 27, justamente para que os demais profissionais sejam mantidos em quarentena.





O filho do ortopedista, de 35 anos, é infectologista e também está no CTI. Contudo, o estado de saúde dele é estável, segundo as fontes.





Novamente de acordo com as fontes, pai e filho fizeram um cruzeiro recentemente com destino a Miami, nos Estados Unidos. Os sintomas começaram no final de semana após o retorno do passeio.

Procurada, a assessoria de imprensa do hospital não respondeu aos questionamentos da reportagem até a publicação desta matéria. O contato foi feito por volta das 21h20, após o horário comercial. Caso o Lifecenter se manifeste, o texto será atualizado.

Na semana passada, contudo, o Lifecenter já havia anunciado medidas para conter a proliferação do novo vírus. A unidade médica informou que a partir da última sexta suspenderia as visitas em todas as áreas de sua estrutura.

De acordo com o hospital, a ação preventiva visava garantir a segurança dos pacientes ao diminuir o fluxo de pessoas externas que transitam no local. A restrição não se aplica a acompanhantes nos casos previstos em lei, que continuam sendo recebidos normalmente.





Prova causa preocupação





Depois que retornou da viagem, o homem mais novo que está internado no Lifecenter participou de uma das comissões do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (Teot), concedido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), de acordo com as fontes ouvidas.





Várias pessoas, entre candidatos, examinadores e observadores, estavam presentes à avaliação, o que pode ter resultado na proliferação da Covid-19.





Em seu site oficial, a Sbot recomendou na sexta-feira (13) o cancelamento de todos os eventos programados para o primeiro semestre.





Com isso, os congressos dos comitês e das regionais não deverão ser realizados nos períodos de 60 (sessenta) dias antecedentes, nem nos 30 (trinta) dias subsequentes ao Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT).