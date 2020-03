Médico internado em BH com coronavírus sai da UTI e vai para quarto do hospital

(foto: Lifecenter/Divulgação)

Médico de 34 anos que está internado no, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por contaminação por, saiu da(UTI) e foi para quarto do hospital. O pai, de 72, que também está internado, apresenta melhora no quadro clínico.A informação foi prestada aopor um parente próximo de pai e filho na noite deste sábado.De acordo com parente, o filho segue respirando sem aparelhos. Já o pai saiu da sedação por um tempo e foi informado que o filho evolui bem, depois voltou a sedar.O estado dele é de evolução positiva, mas ainda inspira cuidados e a previsão é de que deverá ficar assim pelos próximos quinze dias.Os dois médicos fizeram um cruzeiro emrecentemente e, na sequência, estiveram em Campinas, interior de São Paulo, onde participaram da aplicação de provas no Centro de Treinamento da(SBOT).Em 18 de março, os médicos com diagnóstico preliminar de Covid-19, internados tiveram melhora. Na data, segundo o parente, os médicos chegaram a cogitar da possibilidade de dar alta para o paciente mais jovem, dada a evolução positiva do rapaz que já respirava sem aparelhos.Havia uma chance de ele ser transferido para um apartamento, em condição de isolamento.Já o pai do rapaz seguia em estado grave, mas também havia registrado boa evolução. Segundo o parente, ele “teve nova melhora, bem importante”. Ele é ortopedista de uma clínica sediada no complexo hospitalar do Lifecenter.A assessoria de imprensa do Hospital Lifecenter já havia informado que, "por conta do sigilo médico/paciente não divulgamos boletins médicos de pacientes, nomes e nem quadros de saúde."