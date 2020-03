Médicos com coronavírus têm nova melhora; filho pode ter alta nos próximos dias

(foto: Lifecenter/Divulgação)

Os médicos com diagnóstico preliminar de Covid-19, internados há três dias no Hospital Lifecenter, em Belo Horizonte, tiveram nova melhora.

A informação foi prestada aopor um parente próximo de pai e filho, que estão nado hospital.. Nessa quarta-feira, os pacientes haviam apresentado boa reação ao contágio

Segundo o parente, os médicos chegaram a cogitar da possibilidade de dar alta para o paciente mais jovem, dada a evolução positiva do rapaz, de 34 anos, que já respira sem aparelhos. Há uma chance de ele ser transferido para um apartamento, em condição de isolamento.

Já o pai do rapaz, de 72 anos, segue em estado grave, mas também registrou boa evolução. Segundo o parente, ele “teve nova melhora, bem importante”. O médico teve a ventilação artificial reduzida para 50% da necessidade, fez hemodiálise e reagiu bem e não teve febre nas últimas horas. “Ele tem tido algumas ameaças assim de acordar, aí seda novamente, são informações que nos animam bastante".

Os dois médicos fizeram um cruzeiro em Miami recentemente e, na sequência, estiveram em Campinas, interior de São Paulo, onde participaram da aplicação de provas no Centro de Treinamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Há suspeita de que outros presentes ao evento também estão contaminados.



A assessoria de imprensa do Hospital Lifecenter informou que, "por conta do sigilo médico/paciente não divulgamos boletins médicos de pacientes, nomes e nem quadros de saúde."