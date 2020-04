Prefeitura de Governador Valadares confirma duas mortes por COVID-19

Prefeitura registrou a morte de um homem de 62 anos e de uma mulher de 68 por COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Uma vez definido como caso suspeito, o município preenche um formulário com os dados do paciente denominado RedCap, específico do Ministério da Saúde. Por meio desse formulário é gerado todo o banco de dados do coronavírus no estado. O COES Coronavírus analisa esse banco de dados diariamente, reclassifica os casos, solicita novas informações ao município e faz o cruzamento dos resultados de exames laboratoriais. Após esse fluxo os dados serão incluídos no boletim diário.





Ação após liberar comércio

O juiz Anacleto Falci do Vale, da 2ª. Vara Civil da Comarca de Governador Valadares, atendendo ao pedido do Ministério Público, determinou que a prefeitura explique, em 72 horas, os motivos que levaram o prefeito André Luiz Coelho Merlo (PSDB) a autorizar o funcionamento parcial do comércio local.



O Decreto Municipal 11.135, publicado em 6 de abril, prevê que “os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços” poderão atender clientes mediante prévio agendamento. No entendimento do MP o ato “conflita com normas legais definidas pelo Estado”, nas restrições a circulação de pessoas em Minas, e pediu a suspensão do decreto.



Sobre a ação do Ministério Público a Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que assim que receber a intimação da justiça, prestará os “esclarecimentos solicitados e aguardará decisão judicial” para então se manifestar.





O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





