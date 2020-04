Freira é a quinta morte confirmada por COVID-19 no Sul de Minas

Irmã Jandira, como era conhecida, morava em instituição filantrópica de Paraisópolis (foto: Reprodução)

O Sul de Minas já tem cinco mortes confirmadas por COVID-19. A última delas é de uma freira de 78 anos que morava em Paraisópolis, cidade a 50 quilômetros de Pouso Alegre. O resultado do exame da irmã Jandira Rosa Chagas saiu nesta sexta-feira (10/04) e foi divulgado no site da prefeitura. A religiosa faleceu em 28 de março, em um hospital de Itajubá, também no Sul de Minas, onde foi internada após apresentar os sintomas da doença.



As duas mortes de Paraisópolis se somam a outras três por COVID-19 no Sul de Minas. As cidades de Pouso Alegre, Varginha e Ouro Fino registraram uma morte cada uma. Em Pouso Alegre, a vítima foi um homem de 78 anos. Ele faleceu no domingo, dia 05, após 10 dias internado na UTI.



A cidade de Paraisópolis, no Sul de Minas, já registrou duas mortes por COVID-19 (foto: Filipe Machado/Prefeitura de Paraisópolis/Divulgação)



A irmã Jandira, como era conhecida, morava na Casa da Criança, uma instituição filantrópica de Paraisópolis. Essa foi a segunda morte por COVID-19 em Paraisópolis. Na terça-feira (07/04), a prefeitura já havia confirmado que uma idosa de 88 anos também teve a doença. A mulher, que não teve a identidade revelada, faleceu dois dias antes do resultado do exame sair. Ela era mãe de um homem de 53 anos, que está com coronavírus e continua em tratamento.



Atraso nos dados estaduais

Movimento nas ruas

Em Minas Gerais, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (11) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), são 17 mortes confirmadas por COVID-19. Das cinco mortes do Sul de Minas, apenas a última confirmada pela prefeitura de Paraisópolis ainda não aparece no boletim da SES-MG. O mesmo ocorre em outros municípios mineiros, nos quais prefeituras já confirmaram mortes relacionadas ao novo coronavírus que ainda não estão no boletim da secretaria estadual.