População precisa fazer uso consciente de água durante a quarentena

pandemia do novo coronavírus, a higienização das mãos, superfícies e objetos precisou ser reforçada. No entanto, o Instituto Mineiro de Águas (Igan) alerta para a necessidade de uma postura consciente da população diante da adoção das medidas de segurança contra o vírus. Desperdícios e excessos precisam ser evitados durante este período de caos.





Marcelo também ressalta a importância de não usar água potável em atividades como limpeza de pisos e banhos de mangueira. O diretor de planejamento e regulação do Igan, Marcelo da Fonseca, explica que a população deve colocar em prática todas as dicas deque sãoao longo dos anos, como tomar banhos curtos e fechar a torneira enquanto escova os dentes.Marcelo tambéma importância deágua potável em atividades como limpeza de pisos e banhos de mangueira.





“Em situações extremas, de grande consumo, ou em regiões com baixa disponibilidade hídrica, o excesso de consumo pode levar à necessidade de racionamento, comprometendo as medidas de higiene recomendadas”, completa o diretor.





A Companhia de Saneamento em Minas Gerais (Copasa) informou que houve um pequeno aumento no consumo de água em BH e nas cidades metropolitanas nas duas primeiras semanas de quarentena. O valor registrado, de 15 metros cúbicos, ainda está dentro da média para a região, segundo a companhia.





A Copasa informou que conta com a colaboração das pessoas a partir do uso consciente da água, principalmente neste momento de prevenção à COVID-19, em que todos precisam utilizá-la para seguir as medidas de segurança das autoridades de saúde.

Dicas de redução de consumo de água





•Feche a torneira enquanto escova os dentes, ensaboa vasilhas e lava as mãos

•Banhos curtos

•Feche o chuveiro sempre que possível

•Não utilize a mangueira para limpeza de calçadas, veículos ou regar as plantas

•Use a descarga com consciência e não deposite papel higiênico no vaso sanitário

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





