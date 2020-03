Coronavírus: esforço em prevenção teria grande impacto em redução dos casos em BH, aponta estudo

Passageiros usam máscaras no Aeroporto de Confins como prevenção ao coronavírus (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

O infectologista Carlos Starling e o doutor em bioinformática, Bráulio Roberto Marinho, apresentaram um estudo de simulação da transmissão e do impacto do Covid-19 na região metropolitana de Belo Horizonte. A pesquisa divulgada através da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva (AMIB) foi baseada em dados do surto em Wuhan, cidade chinesa considerada o epicentro do novo coronavírus. De acordo com os dados, o esforço da população na prevenção gera um grande impacto na redução dos casos. e o, apresentaram umda transmissão e do impacto dona. A pesquisa divulgada através da(AMIB) foi baseada em dados do surto emconsiderada odo. De acordo com os dados, o esforço da população na prevenção gera um grande impacto na redução dos casos.





Segundo as estatísticas da simulação, em um cenário sem medidas de controle, mais de 2.8 milhões de pessoas seriam infectadas pelo Covid-19 em 90 dias em uma região metropolitana com 3 milhões de habitantes. No entanto, a efetividade das ações preventivas reduz drasticamente a taxa de transmissibilidade: cerca de 2.480 mil pessoas seriam afetadas no mesmo período.





Em simulação do total de óbitos de pacientes infectados, 65.359 mil pessoas morreriam em três meses, em um cenário sem medidas de controle. Com prevenção, a porcentagem cairia gradativamente no período e chegaria a 57 casos.





As principais formas de transmissão do Covid-19 são pelo ar, por contato com secreções contaminadas, como catarro, espirro e saliva, e também por contato pessoal, como aperto de mão. As recomendações para a prevenção são: lavar as mãos; cobrir nariz e boca ao espirrar ou usar lenço descartável; evitar lugares fechados e com multidões; e manter ventilação nos ambientes.