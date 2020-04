Tatuadores de BH criam 'vitrine virtual' para expor trabalhos

(foto: Reprodução/PixaBay) pandemia do novo coronavírus, tatuadores foram impedidos de trabalhar. Isso porque, mesmo com todos os materiais de proteção, os riscos de infecção ao tatuar são enormes.



Levando em consideração esses aspectos, um grupo de profissionais da área em Belo Horizonte criou o projeto desenhos e flash tattoos. Em meio àforam impedidos de trabalhar. Isso porque, mesmo com todos os materiais de proteção, os riscos de infecção ao tatuar são enormes.Levando em consideração esses aspectos, um grupo de profissionais da área emcriou o projeto Quarentttena , transformando o isolamento social em incentivo à criação por meio da produção de





O projeto não tem fins lucrativos e o objetivo é reunir virtualmente tatuadores de todo o Brasil e fomentar a produção, circulação e venda de tatuagens (que serão realizadas após o fim da quarentena). O retorno dessas atividades, além de ajudar os tatuadores que estão impossibilitados de trabalhar, tem 50% do valor doado para instituições que estão ajudando no combate à COVID-19.





Em conversa com o Estado de Minas, uma das fundadoras do projeto Bruna Martins, de 26 anos, conta que a ideia surgiu dentro de um estúdio da capital mineira. “A maioria de nós trabalha no mesmo estúdio. Quando percebemos que não poderíamos trabalhar, criamos a plataforma como forma de incentivo à criação de flash tattoos (tatuagens com desenhos prontos)”, explica.





De acordo com ela, a iniciativa preza a importância do distanciamento social como medida de contenção da propagação do coronavírus. “Muitos tatuadores não entenderam ainda como é importante parar de trabalhar neste momento. Não é hora para tatuar. Precisamos ficar em casa e seguros”, conta.





A tatuagem, por ser um procedimento de intervenção corporal, tem grande impacto para a saúde. Por isso, o grupo lembra a mportância de não tatuar neste momento de quarentena.





A escolha do nome foi proposital. A repetição da letra T se deve à palavra “tattoo”. Além disso, a escolha das letras forma um anagrama, que dá conceito ao slogan da campanha: “Trabalhadores trabalhando pelo todo”.





Incentivo





Todos os dias, a página oficial do projeto posta um desafio para os tatuadores. Com ideias inovadoras, os desenhistas precisam desenvolver projetos em cima da brincadeira.









As flash tattoos mais criativas são publicadas pela página, transformando o feed do Instagram em uma grande vitrine.





Ajude





As doações são destinadas às seguintes instituições:

MOVIMENTO PELA LUTA DOS BAIRROS(@movimento_de_luta_nos_bairros):

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL(@apiboficial)

QUARENTENA SOLÍDARIA - MDT: MOVIMENTO DE TRABALHADORES POR DIREITO * Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram

