Em meio à pandemia de coronavírus, Estação Diamante fica cheia em horário de pico

Flagrante da Estação Diamante por volta de 7h30 da manhã desta sexta-feira (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Em meio à pandemia do novo coronavírus, os ônibus de Belo Horizonte ainda chegam e deixam as estações tomados por diversas pessoas. A capital está em situação de emergência desde 18 de março devido à crise da COVID-19, mas isso não parece refletir no cenário que envolve os coletivos e os passageiros, principalmente em horários de pico.





22:04 - 02/04/2020 Coronavírus: concessionária da BR-381 oferecerá 2 mil kits de higiene para caminhoneiros Estado de Minas esteve na Estação Diamante, na Região do Barreiro, na capital mineira. O que se viu foi um movimento intenso, com vai e vem considerável, mas diferente do que acontece em dias normais. Cada passageiro apresenta o próprio motivo para estar ali, mesmo com a recomendação de isolamento social por parte das autoridades de saúde. Na manhã desta sexta-feira, a reportagem doesteve na, na Região do Barreiro, na capital mineira. O que se viu foi um, com vai e vem considerável, mas diferente do que acontece em dias normais. Cada passageiro apresenta o próprio motivo para estar ali, mesmo com adepor parte das autoridades de saúde.





"Estava com minha filha no hospital, apresentou arritmia cardíaca. Dormi com ela na casa da minha irmã aqui perto, e agora estou indo para minha casa, em Santa Luzia. Só saio por necessidade, e o meu trabalho diminuiu um pouco também", conta a cozinheira Maria das Graças, de 38 anos, que faz entregas via delivery.





distanciamento não são adotadas. De acordo com a BHTrans, geralmente 70 mil pessoas por dia circulam na estação. Em tempos de pandemia, ainda segundo o órgão, a média chega a 15 mil. O serviço na estação e a distribuição dos carros, contudo, têm incomodado alguns usuários.

Passageira usa máscara na fila do ônibus na Estação Diamante (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Mesmo com a movimentação alta na estação, as recomendações denão são adotadas. De acordo com a, geralmente 70 mil pessoas por dia circulam na estação. Em tempos de pandemia, ainda segundo o órgão, a média chega a 15 mil. O serviço na estação e a distribuição dos carros, contudo, têm incomodado alguns





"Ao invés de aumentar a frota, eles diminuíram, aí todos os ônibus estão cheios. E aa pessoas que não foram liberadas têm que trabalhar, não tem jeito. É difícil, dá medo", contou a técnica de enfermagem Magna Santos, de 40 anos.





A BHTrans informou que a diminuição da frota acontece proporcionalmente à redução da circulação, em consonância com o argumento das empresas de transporte público. Na Estação Diamante, somente quatro delas operam: Sidon, Transoeste, Transcbel e Betânia Ônibus.





A estação também tem recebido higienização com álcool e cloro com frequência durante o dia. Os ônibus têm um espaço reservado para serem higienizados. Porém, isso ainda não impede o receio.





"Os ônibus seguem cheios, e não dá para confiar, pois é preciso bom senso das outras pessoas, de não saírem encostando nas coisas. Eu estou com medo, tenho pais idosos em casa, sabe? Estou saindo só para trabalhar", disse Carolina Rocha, de 34 anos, supervisora de vendas.





Quem trabalha no local também teme o vírus. É o caso do jardineiro da estação Evaldo Cardoso, de 53 anos, que tem atuado na desinfecção do ponto.





"Fico com medo, mas a gente tem que trabalhar. Eu trabalho dia sim e dia não, mas no dia não eu fico em casa, quieto, sigo a orientação. Vejo que o pessoal que vem para cá está mais a trabalho, como deve ser", afirmou.





