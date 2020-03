Mais de 80 leitos serão abertos na Região Centro-Oeste para enfrentamento da COVID-19

Hospital de Divinópolis, que atendeu aos primeiros casos suspeitos da doença na cidade-polo, onde nove infecções pelo coronavírus já foram confirmadas (foto: Amanda Quintiliano/Divulgação)



Com 14 casos de COVID-19 confirmados em cinco municípios da macrorregião Oeste, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) vai liberar R$ 2,5 milhões para abertura de 89 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) em hospitais públicos e particulares, todos dentro da região. Divinópolis, cidade-polo, concentra o maior número de casos nessa região, nove, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Em seguida, aparecem Lagoa da Prata, com dois; Campo Belo, Carmo do Cajuru e Bom Despacho, com um cada.

A superintendência segue o plano operativo da SES desde o dia 24. Ele contempla ações para os eixos de vigilância epidemiológica e assistencial. A estratégia conta com plano de ação conforme situação e nível de impactos do vírus na região, que congrega 54 municípios. O comitê mapeou os hospitais que serão referência de atendimento da síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Ao todo, são 18 instituições públicas e privadas, que vão receber parte dos R$ 42 milhões de recursos federais que serão distribuídos entre 221 unidades de média e alta complexidades no estado.

Treze municípios da região e 14 hospitais receberão parte da verba para o enfrentamento à COVID-19. A deliberação permitirá abrir mais 89 leitos de UTI em Bom Despacho (20), Campo Belo (11), Cláudio (2), Divinópolis (27), Formiga (15), Itaúna (2), Lagoa da Prata (05), Luz (2), Nova Serrana (6), Oliveira (4), Pará de Minas (6), Santo Antônio do Amparo (1) e Santo Antônio do Monte (8).

Dos 165 leitos já existentes, 109 receberão um aporte financeiro para custeio. Eles estão instalados nas cidades mencionadas acima, com exceção de Bom Despacho, Cláudio, Luz e Nova Serrana. A distribuição do recurso financeiro observou três critérios.

O primeiro selecionou os hospitais com leitos de UTI para adulto já operantes e registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). O segundo critério observado foi atender às instituições com leitos de UTI adulto cadastradas no CNES, com possibilidade de expansão imediata. E, por último, verificou os hospitais cadastrados no CNES com possibilidade de abertura de leitos após aquisição de equipamentos para montagem de UTI. O plano prevê que os casos que necessitem de internação permaneçam na própria região, sendo regulados pela Central de Regulação de Leitos do Estado, o SUS-Fácil.





RECURSOS As administrações municipais também têm adotado medidas individualizadas para o enfrentamento da pandemia. Divinópolis vai abrir 40 leitos no estacionamento da Unidade de Pronto-atendimento (UPA). Eles vão atender também Carmo do Cajuru, São Sebastião do Oeste e São Gonçalo do Pará.

Cidades menores, segundo o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Itapecerica (Amvi), o prefeito de Cláudio, José Rodrigues, têm buscado alternativas, como negociar leitos nas unidades hospitalares locais. “O tempo é curto. Os municípios têm tomado as providências deles”, explica.

Apesar das ações apresentadas pelo governo do estado, as prefeituras ainda não viram ajuda financeira prática. “Não tenho conhecimento de nenhum prefeito que tenha recebido recurso. Estamos só ouvindo que vai chegar, só intenção”, afirmou. Zezinho reconhece a burocracia dos tramites para a liberação. Mas cobra do estado e da União o comprometimento de que os gastos do município sejam repostos. “Precisamos ter certeza de que o que vamos investir seja liberado para o município, posteriormente, porque senão a gente vai deixar de pagar salários, de cumprir as obrigações que são de cada município”, afirmou.

Na semana passada, Zezinho e outros prefeitos da região encaminharam documento ao governo do estado pedindo que a estrutura do hospital regional em Divinópolis seja utilizada para abrir entre 50 e 100 leitos. A obra do prédio está parada desde 2016.





*Amanda Quintiliano, especial para o EM





Barreira deve seguir norma da Anvisa, recomenda MP





Ana Mendonça*





O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ontem a prefeitos dos municípios do Sul de Minas que se abstenham de adotar medidas de restrição excepcional e temporária à locomoção interestadual ou intermunicipal. A recomendação cita as cidades de Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Centralina, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória e União de Minas e as orienta a seguir recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para estabelecer barreiras e resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Algumas impuseram restrições à entrada e saída de pessoas e há relatos até de uso de força policial para impedir a movimentação.

“O município não possui competência para estabelecer restrição genérica de acesso ao seu território, excetuada a implementação de barreira sanitária com amparo nos regramentos do regime de quarentena para enfrentamento à pandemia da COVID-19”, argumenta o procurador da República Weley Mirando Alves, autor da recomendação.

O procurador observa ainda que o Ministério da Saúde já declarou que a COVID-19 está em fase de transmissão comunitária, que não pode ser impedida pelo “simples fechamento de um determinado território do município com barricadas e barreiras policiais”. Segundo a Constituição Federal, o fechamento de vias públicas é matéria inerente aos direitos civil e urbanístico, sobre os quais o município não detém competência, ou seja, não tem autoridade para fechar limites e divisas.

O MPF recomendou também ao superintendente da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia e ao comandante da 54ª Região da Polícia Militar de Minas que se abstenham de autorizar que os policiais sob o seu comando atuem em ações que estejam em desacordo com a lei.





*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa