Mineiro que se mudou para aeroporto em Lisboa consegue voo para o Brasil

(foto: Arquivo Pessoal) O drama do mineiro Gabriel Mendes, de 32 anos, que trabalhava como pintor em Lisboa, Portugal, está próximo de terminar. Depois de se mudar para o aeroporto da cidade , e ele conseguiu vaga num voo que saiu na noite de domingo (29/03) rumo ao Brasil. A expectativa é de que ele e outros brasileiros que agardavam embarque emergencial para fugir da quarentena por coronavírus na Europa cheguem a São Paulo na manhã desta segunda (30/03).









A estratégia de Gabriel, de ir para o aeroporto e colocar o nome numa lista de passageiros com destino ao Brasil teve o respaldo da Embaixada brasileira em Portugal. “Quero chegar a São Paulo e ir para Belo Horizonte ainda nesta segunda. Chegar em minha casa”. A vaga no voo para o Brasil foi facilitada graças à união de outros brasileiros em um grupo de WhatsApp, que conseguiram organizar a viagem de volta.





Esperança na África do Sul

Brasileiros que estão retidos na África do Sul também tiveram uma boa notícia neste domingo. O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, planeja organizar dois voos, um saindo de Johanesburgo e outro da Cidade do Cabo, na quarta-feira (1/04).









A notícia encheu de esperança mineiros que fazem parte do grupo. “Acho que vou dormir melhor hoje. Sem hora para acordar. Alivia um pouco a cabeça da gente. Mas vamos esperar que esse voo aconteça”, diz a advogada Marina Machado, que está com o noivo, Israel Catizani, na Cidade do Cabo.





A psicóloga Luciana Gaudio, que está em Johanesburgo, também festejou. “Não vejo a hora de ir embora, chegar em casa e encontrar meus filhos, Ian, de 10 anos e Luana, de 9.”

