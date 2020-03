Carmo do Cajuru confirma caso e Minas tem ao menos 135 diagnósticos de Covid-19

Imagem meramente ilustrativa (foto: Gerard Julien/AFP)

Um morador de Carmo do Cajuru, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, testou positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira (25). Com mais esse e outro confirmado em Itabira, na Região Central, o estado tem ao menos 134 casos confirmados da Covid-19.

De acordo com a prefeitura, o paciente temassim como sua família. Ele viajou para outro estado e voltou com sintomas da doença.

Segundo a prefeitura, a vítima se dirigiu a um hospital particular, onde a doença foi diagnosticada. A equipe de saúde do município acompanha o caso.

Em Carmo do Cajuru, o Executivo municipal decretou uma série de medidas para conter a proliferação do novo coronavírus. A prefeitura suspendeu as aulas da rede municipal e também os eventos que possam aglomerar pessoas.

Apesar da confirmação da prefeitura, o caso ainda não consta na lista da Secretaria de Estado de Saúde, que ainda computa 133 diagnósticos da enfermidade.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus: qual é a diferença entre isolamento e quarentena?