Viagens de trem de Minas ao Espírito Santo são suspensas por causa do coronavírus

A Valetemporariamente as viagens dona Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM), que ligaao. A medida tem como foco tentar barrar a disseminação do

Estão suspensas, também, as viagens do trem turístico que liga as cidades mineiras de, e da Estrada de Ferro(EFC), que vai de São Luís, no Maranhão a Parauapebas, no Pará.