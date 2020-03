Coronavírus: Trem da Vale que liga BH a Vitória terá alterações na operação

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) trem de passageiros da Vale que liga Belo Horizonte a Vitória terá alterações em sua operação a partir deste sábado (21), em função do novo coronavírus (COVID-19). Entre as medidas, estão a redução na taxa de ocupação das composições, intensificação na higienização dos vagões e mudanças nas datas de partida. da Vale que ligaterá alterações em sua operação a partir deste sábado (21), em função do novo. Entre as medidas, estão a redução na taxa de ocupação das composições, intensificação na higienização dos vagões e mudanças nas datas de partida.





No trecho Vitória/Belo Horizonte, as partidas se darão nas segundas, quartas e sextas. Já no sentido Belo Horizonte/Vitória, a circulação das composições será às terças, quintas e sábados. Aos domingos, ficam suspensas as operações. O ramal Itabira terá as viagens suspensas. A Vale ressaltou que não haverá alteração nos horário de chegadas e partidas.





SAIBA MAIS 12:43 - 19/03/2020 Kalil garante circulação de ônibus e critica decisão do sindicato de reduzir viagens: 'ato irresponsável'

09:40 - 19/03/2020 Coronavírus: BHTrans fixa normas de higiene para o transporte público

10:31 - 19/03/2020 Coronavírus: Empresas de ônibus de BH reduzem viagens por conta própria reduzida pela metade. A medida segue a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda o espaçamento entre as poltronas. Os passageiros, ao embarcar e a bordo dos trens, já recebem dicas de como combater o coronavírus. A higienização das composições também foi intensificada, sendo feitas durante as viagens e nas paradas de manutenção. Outra mudança fica por conta da taxa de ocupação dos vagões, que será. A medida segue a orientação da, que recomenda o espaçamento entre as poltronas. Os passageiros, ao embarcar e a bordo dos trens, já recebem dicas de como combater o coronavírus. A higienização das composições também foi intensificada, sendo feitas durante as viagens e nas paradas de manutenção.





De acordo com a Vale, passageiros que tiverem viagens canceladas até o dia 30 de abril, podem remarcar ou solicitar o reembolso do valor da passagem, em até 30 dias, sem pagar nenhum tipo de multa. Bilhetes poderão ser adquiridos, de preferência, pela internet, por meio do site: www.vale.com/tremdepassageiros. O horário de atendimento nas estações também será reduzido por tempo indeterminado.





Mais informações podem ser solicitadas por meio do telefone 0800 285 7000.