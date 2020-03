Leitos serão implantados em estacionamento de UPA em Divinópolis

Novos leitos serão implantados no estacionamento da UPA (foto: Portal Gerais/Divulgação)



coronavírus foi anunciada nesta quarta-feira (25) pelo secretário de Saúde do município, Amarildo de Sousa. A expansão foi aprovada dentro do plano de contingência do Estado.



SAIBA MAIS 14:09 - 25/03/2020 O que a Operação Brumadinho ensina no combate ao coronavírus

21:14 - 17/03/2020 Divinópolis decreta emergência na saúde e suspende cirurgias e shows

20:26 - 13/03/2020 Coronavírus: Divinópolis é a primeira de Minas a ser considerada cidade de risco de proliferação local pacientes ao dia, a unidade já opera no limite. Os 20 leitos de suporte avançado e outros 20 de observação deverão aliviar os corredores. Eles serão exclusivos para pacientes com sintomas da COVID-19. Até o momento, a cidade tem casos confirmados da doença.



O estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis será utilizado para a implantação de 40 leitos. A medida de enfrentamento aofoi anunciada nesta quarta-feira (25) pelo secretário de Saúde do município, Amarildo de Sousa. A expansão foi aprovada dentro do plano de contingência do Estado.Com atendimento médio de 380ao dia, a unidade já opera no limite. Os 20 leitos de suporte avançado e outros 20 de observação deverão aliviar os corredores. Eles serão exclusivos para pacientes com sintomas da. Até o momento, a cidade tem casos confirmados da doença.

A estrutura começou a ser adaptada nesta semana com instalação do sistema de energia elétrica e também esgotamento sanitário. Ainda nesta quinta-feira (26) está prevista a chegada dos containers. A partir de segunda-feira (30) será iniciada a contratação da equipe, o que deve envolver mais de 70 profissionais.





A seleção ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS), atual administrador da unidade. “A equipe será contrata pelo Instituto, porque vamos traçar parâmetros de perfil de urgência e emergência. A equipe extra irá funcionar 24 horas”, explica o secretário.





A equipe deve ser formada por 40 técnicos de enfermagem, oito enfermeiros, um coordenador médico, 16 médicos, além de auxiliar de serviços, administrativo, terapeuta. A estrutura também contará com aditivo para refeições extras, laboratórios e raio X. Investimento total previsto em R$1,4 milhão.





“Como prevemos neste plano todos os insumos, é estimado, porque às vezes a gente não gasta todos os insumos”, esclarece Sousa.





Os leitos irão atender pacientes de Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste.





“Não é suficiente”

Para o prefeito de Carmo do Cajuru e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (Cis-Urg – Oeste), Edson Vilela (PSB), a medida é necessária, porém, não é suficiente para atender a demanda.





Paralelo aos leitos da UPA, ele defende a abertura de cerca de 150 em hospitais. “Se a gente colocar mais de 100 leitos no hospital regional ainda em construção, mais a UPA e entre 30 e 40 no São João de Deus, acredito que conseguiremos atender a população”, projeta. Vilela sugeriu também outros leitos na Santa Casa de Santo Antônio do Monte.



(Amanda Quintiliano especial para o EM)

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também: