Supermercado de Lagoa Santa restringe entrada de idosos e gestantes

Em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus, surgem medidas para tentar diminuir a propagação da doença, como evitar a aglomeração de pessoas e o deslocamento desnecessário da população, principalmente daqueles que estão no grupo mais suscetível às complicações da COVID-19. Como parte dessas ações restritivas, uma rede de supermercados em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vetou o acesso ao estabelecimento de pessoas com 60 anos ou mais.









Na porta do estabelecimento está fixada uma placa listando as pessoas às quais o acesso está proibido. Além disso, a loja restringe a entrada de apenas uma pessoa por família a cada vez, justamente para evitar a aglomeração em um local fechado.





Procurado pelo Estado de Minas, o gerente do supermercado informou que vigilantes sanitários estiveram no estabelecimento na manhã desta quarta-feira (25) para informá-los sobre o decreto da Prefeitura de Lagoa Santa que limitou o espaçamento entre pessoas em locais fechados.





O gerente informou também que os próprios vigilantes recomendaram a loja a criar um período especial do dia para atender os chamados grupos de risco e, assim, não interferir no abastecimento de suas casas. De acordo com o funcionário do supermercado, esse horário será pela manhã e está sendo estudado o intervalo de tempo a ser estabelecido. A previsão é que a partir desta quinta-feira (26), esse novo horário já esteja reservado para idosos, gestantes, lactantes e pessoas com doenças crônicas.





