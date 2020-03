Fila se mantém em Farmácia de Minas, mesmo com alerta para distanciamento social

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS) SUS). Na manhã de segunda (23), ainda era grande a fila de pessoas do grupo de risco para retirar medicamentos controlados na Farmácia de Minas Regional Belo Horizonte, no Bairro Santo Agostinho. Cerca de 150 pessoas aguardavam a vez para receberem medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde ().

Na semana passada, a reportagem esteve no local e muitos usuários se queixaram do grande tempo de espera e dos riscos de estarem ali quando a pandemia do coronavírus se alastra pela cidade. Hoje, no setor de dispensação dos medicamentos as pessoas ficavam em cabines mais espaçadas.





AUTORIZAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio de nota, informou que, para evitar aglomerações no interior da farmácia, o protocolo de controle de entrada foi alterado. "Está sendo permitida a entrada dos pacientes de acordo com a capacidade dos guichês e fluxo dos atendimentos, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde de evitar aglomerações em ambientes fechados."

A SES-MG orienta que compareçam à Farmácia de Minas somente os pacientes com atendimento agendado. Os pacientes que fazem parte do grupo de risco – pessoas idosas, com doenças crônicas e/ou fazem uso de imunossupressores, além de gestantes e lactantes – podem autorizar representantes para retirarem o medicamento. A declaração autorizadora pode ser retiraafa no link https://bit.ly/2TXhb8J , para que representantes desses pacientes possam retirar seus medicamentos.