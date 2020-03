Idosos e transplantados ficam expostos ao coronavírus na Farmácia Minas em BH

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

As orientações do Ministério da Saúde são claras: as pessoas do grupo de risco devem ficar em casa para evitar uma contaminação com o coronavírus.oufazem parte do grupo em que há maior potencial de letalidade. No entanto, apesar de todos esses riscos e da recomendação expressa de, centenas de pessoas desse grupo enfrentaram uma filha para retirarem medicamentos na Farmácia Minas Regional Belo Horizonte. A partir da portaria na Avenida do Contorno, a fila dobrava o quarteirão e se estendia para a rua André Cavalcanti, no Bairro Santo Agostinho, na região Centro-sul.

Na farmácia, é feita a dispensação de medicamentos para pessoas transplatadas, asmáticos, que fazem hemodiálise. A razão de estarem ali é um contracenso: precisam receber medicamentos controlados fundamentais para a saúde. Mas, ao fazerem isso, ficaram expostos à maior preocupação da saúde pública mundial, a. "As autoridades tinham que tomar alguma providência. Esse problema na área da saúde?", afirmou a Eliáurea Martins, de 52 anos, enfrentou a fila para buscar medicamento para a mãe Íris Divina, de 80 anos, que trata de uma doença reumatológica.

As pessoas entravam de 20 em 20 no interior da Farmácia de Minas. No entanto, lá dentro, em ambiente fechado, havia um número considerável de pessoas, com o agravante de serem a maioria de grupo de risco.

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

Muitos idosos usavam máscaras, mas, para esperarem o momento de serem atendidos, tinham que ficar nas filas sem que fosse mantida a distância de dois metros entre as pessoas, recomendação para evitar o contágio com o novo vírus. Lado a lado, as pessoas esperavam até. Com o sol a pino, as sombrinhas protegiam contra o calor, mas não contra o novo vírus que circula em Belo Horizonte.

Helmar Lobo Aranha, de 77 anos, ficou preocupado com o tamanho da fila e o tempo de espera. Além da idade, que o coloca no grupo de risco, ele faz hemodiálise há 6 anos e 9 meses. "Sou frágil. Não tem condição essa fila. Há tanta gente que usa remédio. Tinham que ter marcado horário para não ter essa fila", queixou-se. Para se proteger, ele usava uma máscara.

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

Transplantada de rins, Cleuza de Fátima, de 51 anos, cansou de esperar e sentou-se no meio-fio para esperar seu momento de ser atendida. "Cheguei há 20 minutos, no fim da manhã, mas acho que só saio daqui à tarde. A fila está dobrando a rua", afirmou. Ela sugeriu às autoridades que pessoas como ela pudessem receber o medicamento sem correr risco de se contaminar com a Covid-19. "Melhor seria que as pessoas recebessem em casa."

Já esperando há uma hora e meia, José Antônio da Silva, de 68, buscou uma sombra no pé de uma árvore. "De outras vezes que vim buscar o remédio foi mais rápido", afrmou. Wilma Amaral, de 59 anos, foi até o local para pegar o medicamento para a irmã Soraia Amaral, de 49, que é transplantada.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), mas ainda não obteve resposta.