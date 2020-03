Coronavírus: Igreja São José mantém portas fechadas em dia de celebração do padroeiro

(foto: PADRE FLÁVIO CAMPOS/ DIVULGAÇÃO)

Era para ser um dia festivo, com estimativa de 50 mil pessoas, muitas delas vindas em caravanas de bairros distantes e cidades vizinhas. Mas quem passa diante da, no, vê apenas um ou outro fiel na porta do templo, que traz na porta principal um cartaz informando que as tradicionais celebrações de, em homenagem ao, foram canceladas devido àdo, e seguindo as orientações da Arquidiocese de BH e das autoridades do Ministerio da Saúde.