Polícia apura imagens de câmeras de segurança do Hospital Público Regional de Betim (foto: Anselmo UBL/Prefeitura de Betim/Divulgação) coronavírus, mais de 5 mil máscaras cirúrgicas foram furtadas do Hospital Público Regional de Betim. O crime ocorreu na última semana. Em meio à pandemia do novo, mais deforam furtadas do Hospital Público Regional de Betim. O crime ocorreu na última semana.









De acordo com a diretoria do hospital, as máscaras e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis no almoxarifado são suficientes para que os servidores atendam às demandas relativas ao Covid-19 que chegarem à unidade. Também segundo a diretoria, o crime está sendo investigado pelas autoridades competentes, que já investigam as imagens.





Em nota, a Prefeitura de Betim informou que o hospital vem sofrendo com furtos frequentes também de álcool e de sabão. “Estão sendo tomadas as devidas medidas junto aos órgãos de segurança do município”, informou a assessoria de imprensa.

