UFMG disponibiliza laboratórios e equipamentos para testes de coronavírus

Estrutura disponibilizada pela UFMG tem condição de fazer dois mil testes (foto: Foca Lisboa/UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) disponibilizou laboratórios e equipamentos para auxiliar nos diagnósticos de testes para coronavírus. Na última quinta-feira, cerca de 30 cientistas da instituição pública, das faculdades de Farmácia e Medicina, da Veterinária e do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), levantaram os materiais disponíveis e repassaram as informações ao Executivo. Depois de reunião por teleconferência com o governo estadual,

A estrutura disponibilizada pela UFMG tem condição de fazer dois mil testes. Mário Montenegro Campos considera que esse número pode aumentar, mas avisa: “Isso demanda grande esforço da instituição. Além de tempo e material, é necessário altruísmo das equipes, que estarão, em certa medida, expostas à infecção”.

Mário Montenegro Campos, por fim, avisa que a UFMG trabalharia sob orientação da Funed. “Nosso trabalho busca agilizar as ações da Funed. Portanto, as pessoas não poderão vir à UFMG para fazer o teste”.

O teste oferecido pela UFMG seria o chamado teste rápido. Segundo a instituição, ele é baseado na reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) e tem como vantagem a possibilidade de rápida detecção do vírus.

De acordo com o mais recente levantamento do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desse domingo, 25 pessoas morreram no Brasil em decorrência do coronavírus. O país também tem 1546 casos confirmados da COVID-19 (83 em Minas Gerais). O primeiro deles foi detectado em 25 de fevereiro deste ano.